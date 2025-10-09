El jueves 16 de octubre de 2025, a las 14.00 horas, se llevará a cabo un remate judicial en el local ubicado en Zorrilla de San Martín 314, ciudad de Carmelo, según disposición del Juzgado Letrado de Carmelo de 3.er Turno, en el marco de la causa IUE 589-101/2023 por infracción aduanera.

El rematador público José Luis Banchero Noain, matrícula 5866, subastará un vehículo Citroën C3, modelo 1.5, año 2015, de cinco puertas, matrícula argentina OUH946, con número de chasis 935SLYFZ0FB539974 y motor 10DBSZ000S808.

El precio base será equivalente a dos tercios del valor de tasación aduanera, es decir, 148.384 pesos uruguayos.

Condiciones del remate:

El mejor postor deberá abonar el 100 % de su oferta en el acto. Los gastos de comisión e impuesto del rematador correrán por cuenta del comprador, equivalentes al 12,2 % del precio. El expediente judicial asumirá los gastos del remate, además de una comisión e impuesto ley 12.700, correspondientes al 3,44 % del precio. El comprador deberá considerar lo dispuesto por el artículo 40 de la ley 19.210, con sus modificativas. El vehículo se remata en las condiciones en que se encuentra y según surge del expediente judicial. Está disponible para inspección en el depósito del rematador.

La publicación fue librada en Carmelo el 3 de septiembre de 2025.

Contacto:

Teléfonos: 4542 4450 / 099 850 299

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.joseluisbanchero.com.uy