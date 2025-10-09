Por Miguel Guaraglia



El debate en torno a la realización de la tradicional Fiesta de la UVA sumó un nuevo capítulo. Días atrás, el Municipio de Carmelo denegó el pedido de autorización para usar la pista Marcelo Bianchi, con el voto negativo de cuatro de los cinco concejales. El único voto afirmativo fue el del alcalde, Luis Pablo Parodi, quien posteriormente recibió al organizador del evento, Raúl Largher, para ofrecerle una alternativa: el Teatro de Verano, actualmente en proceso de mejoras.

En entrevista con Radiolugares, Parodi explicó los motivos del rechazo municipal, las condiciones ofrecidas al organizador, y detalló las obras proyectadas tanto en el Teatro de Verano como en la pista de atletismo.

“La resolución ya estaba tomada, pero ofrecimos una solución concreta”

¿Cómo fue la reunión con Raúl Largher y cuál fue la postura del municipio?

— La reunión fue cordial. Primero recibimos a una cooperativa de reciclaje, y luego a Raúl Larger. Se le explicó que la decisión del municipio ya estaba tomada: no autorizar el uso de la pista Marcelo Bianchi para la fiesta. Sin embargo, todos manifestamos el deseo de que la fiesta continúe realizándose en Carmelo, por eso le ofrecimos como alternativa el Teatro de Verano, que está siendo reacondicionado.

¿El rechazo fue una decisión mayoritaria?

— Sí. En la votación hubo cuatro votos en contra y uno a favor, el mío. Pero como alcalde, y más allá del resultado, me corresponde buscar alternativas razonables.

“El Teatro de Verano tendrá mejoras importantes”

¿Qué obras se están haciendo en el Teatro de Verano para adecuarlo como sede de la fiesta?

— Se realizará el cercado perimetral olímpico, con columnas y una cortina verde interna para mejorar el entorno. También vamos a intervenir la escalera, la baranda del escenario y los vestuarios. Esto permitirá que el lugar quede en condiciones similares a las que se requerían en la pista.

¿Estas mejoras ya estaban previstas o surgen a raíz de este conflicto?

— Algunas ya estaban planificadas. Hay proyectos de varios concejales para mejorar el Teatro de Verano. Desde el inicio de este período hablamos con el Intendente y con la Oficina de Ordenamiento Territorial. La idea siempre fue mantener ese espacio y ponerlo en valor.

“Las obras en la pista ya están en marcha y fueron consensuadas”

¿Qué mejoras se están haciendo actualmente en la pista Marcelo Bianchi?

— Se repararon los aparatos de la estación saludable, los vestuarios y se colocaron nuevos vidrios. Además, se renovó el piso de brisna y se arreglaron los saltaderos. Cuando baje la actividad en diciembre, mejoraremos el piso verde. También está prevista la iluminación y nuevas veredas perimetrales e internas.

¿Qué inversión representan estas obras?

— Si sumamos el material, maquinaria, horas de trabajo y lo invertido por el municipio, la cifra ronda los 300.000 pesos o más. Se trata de una inversión significativa.

¿Cómo se planificaron estas intervenciones?

— Con una reunión en la propia pista, junto a profesores de Educación Física, concejales, el director de Deportes, funcionarios y vecinos. Se definieron prioridades y se comenzó a ejecutar en base a eso.

“Estamos ofreciendo muchas facilidades al organizador”

¿El uso del Teatro de Verano será gratuito para los organizadores?

— Sí. Le dejamos claro a Raúl que no tendrá costo el uso del espacio, la electricidad ni el mantenimiento. Además, se ofreció colaboración con contenedores de residuos y limpieza posterior.

¿Se contará con agua potable en el predio?

— Por ahora no. Evaluamos que es más económico contratar baños químicos. Hoy en día, en muchos eventos, los artistas traen su propia agua o se les suministra en botellas.

¿Habrá baños diferenciados para el público y para los artistas?

— Aún no se definió. Algunos concejales plantearon que es viable alquilarlos desde el municipio. Es algo que se va a evaluar en conjunto.

“La infraestructura del Teatro de Verano es más adecuada”

¿Qué ventajas ofrece el Teatro de Verano frente a la pista?

— Es un espacio más adecuado para eventos de este tipo. Hay mayor capacidad de estacionamiento, tanto al costado como en un espacio verde recuperado. Además, vamos a habilitar una calle de ingreso directa desde Grito de Asencio para facilitar la logística de los grupos que actúan.

“La decisión final sobre la sede de la fiesta está en manos del organizador”

Si Raúl Larger no acepta el Teatro de Verano, ¿hay otra opción?

— Por parte del municipio, no. Hay predios privados que él puede evaluar, pero eso implica otros costos que correrían por su cuenta. Nosotros hicimos una propuesta seria, con condiciones óptimas. Queda en él aceptar o buscar una alternativa.