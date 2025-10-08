Este jueves se iniciarán trabajos de repavimentación en el entorno de Playa Seré, en la ciudad de Carmelo. Las tareas son coordinadas por la Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia en conjunto con el Municipio local.

Desde las autoridades se solicita a la población circular con precaución por la zona afectada, atendiendo a la señalización instalada y a las indicaciones del personal técnico que estará a cargo de los trabajos.

El objetivo de las obras es mejorar la infraestructura vial en un área de uso frecuente tanto por residentes como por visitantes, especialmente en temporada estival.

