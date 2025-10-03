Montevideo – Las mujeres afianzan su rol en las empresas familiares uruguayas, de acuerdo con los resultados de la tercera edición de la encuesta Retratos de Familia en Uruguay, elaborada por KPMG en conjunto con el Centro de Empresas Familiares (CEF). El estudio registró un incremento del 21 % en la participación respecto a 2023, con 116 empresas encuestadas de distintos sectores y departamentos.

Uno de los principales hallazgos apunta a la creciente incorporación femenina en la gestión: ocho de cada diez compañías cuentan con mujeres en puestos directivos o gerenciales. La tendencia refuerza el avance hacia una mayor equidad en un sector que representa un motor clave de la economía nacional.

El informe también refleja una mejora en la adopción de prácticas sostenibles. El desconocimiento sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se redujo a la mitad frente al año anterior, mientras que un 87 % de las empresas afirmó haber implementado medidas relacionadas con la gestión ambiental o la formación en sostenibilidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Optimismo y desafíos pendientes

El 70 % de las firmas familiares se declaró optimista sobre el futuro, y la mayoría aseguró haber mantenido o mejorado sus niveles de facturación, rentabilidad y empleo en los últimos meses. Sin embargo, solo un 31 % cuenta con un plan estratégico formalizado para los próximos años, lo que evidencia una oportunidad de mejora en la planificación de largo plazo.

Ítalo Elola, director de Asesoramiento Gerencial de KPMG, señaló que «las empresas familiares siguen siendo un motor central del crecimiento del país y esta tercera edición de la encuesta permite entender mejor sus dinámicas, preocupaciones y oportunidades para fortalecer su continuidad y profesionalización».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En términos de gobernanza, el informe señala que nueve de cada diez empresas consideran clave la preparación de los sucesores y casi la mitad afirma estar trabajando en su formación, el porcentaje más alto registrado desde el inicio de la serie. Además, un 45 % de las familias realiza reuniones regulares sobre el negocio, consolidando mecanismos informales de toma de decisiones.

Preocupaciones comunes

Los principales desafíos que enfrentan estas empresas giran en torno al aumento de los costos laborales, la necesidad de innovar y la planificación sucesoria. Entre las fortalezas más valoradas destacan la atención al cliente, la flexibilidad en la toma de decisiones y la transmisión de valores familiares.

En el ámbito interno, las preocupaciones familiares incluyen el traspaso de la gestión (40 %), las diferencias de expectativas entre los miembros (38 %) y el escaso interés de la próxima generación en sumarse al negocio (31 %).