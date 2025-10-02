El Tribunal de Penas comunicó una serie de sanciones disciplinarias luego del partido entre Sud América y Artigas F.C., que derivó en múltiples suspensiones para jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

La resolución especial impuesta contempla la suspensión de 13 futbolistas, entre ellos:

Artigas Giovannini , con la sanción más grave: 11 partidos.

Aldo Yauzá , 10 partidos.

Ignacio Genes , 7 partidos.

Santiago Martínez , 5 partidos.

Lucas Baldi , 4 partidos.

Nahuel Barissoni , 3 partidos.

Pablo Ferreira , 3 partidos

, 3 partidos Hugo Olmedo , 3 partidos

, 3 partidos Federico Capuano , 3 partidos

, 3 partidos Brian Arbeleche, 1 partido.

Además, el presidente de Artigas F.C., Gustavo Viola, fue suspendido por 30 meses, la sanción institucional más severa del fallo. También se impuso:

5 partidos de suspensión al director técnico, Ramón Jaén .

4 partidos de suspensión al kinesiólogo del club, Ramón Vidal.

Sanción económica y derechos de admisión

Ambas instituciones —Sud América y Artigas— fueron sancionadas económicamente con 30 unidades reajustables, monto que deberán abonar en un plazo de 30 días. La multa será destinada a los fondos de la Liga correspondiente.

La Asamblea, por mayoría, resolvió además aplicar derechos de admisión durante el tiempo de vigencia de las sanciones disciplinarias a:

Gustavo Viola (presidente de Artigas F.C.), por el tiempo que dure la sanción aplicada por el Tribunal

Mario Dassatti .

Luis Glattli .

Francisco Frangí.

A los tres último de la lista la medida se mantendrá desde la fecha del fallo hasta la culminación de la segunda temporada deportiva posterior.