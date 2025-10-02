El Tribunal de Penas comunicó una serie de sanciones disciplinarias luego del partido entre Sud América y Artigas F.C., que derivó en múltiples suspensiones para jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.
La resolución especial impuesta contempla la suspensión de 13 futbolistas, entre ellos:
-
Artigas Giovannini, con la sanción más grave: 11 partidos.PUBLICIDADPUBLICIDAD
-
Aldo Yauzá, 10 partidos.
-
Ignacio Genes, 7 partidos.
-
Santiago Martínez, 5 partidos.
-
Lucas Baldi, 4 partidos.
-
Nahuel Barissoni, 3 partidos.
- Pablo Ferreira, 3 partidos
- Hugo Olmedo, 3 partidos
- Federico Capuano, 3 partidos
-
Brian Arbeleche, 1 partido.
Además, el presidente de Artigas F.C., Gustavo Viola, fue suspendido por 30 meses, la sanción institucional más severa del fallo. También se impuso:
-
5 partidos de suspensión al director técnico, Ramón Jaén.
-
4 partidos de suspensión al kinesiólogo del club, Ramón Vidal.
Sanción económica y derechos de admisión
Ambas instituciones —Sud América y Artigas— fueron sancionadas económicamente con 30 unidades reajustables, monto que deberán abonar en un plazo de 30 días. La multa será destinada a los fondos de la Liga correspondiente.
La Asamblea, por mayoría, resolvió además aplicar derechos de admisión durante el tiempo de vigencia de las sanciones disciplinarias a:
-
Gustavo Viola (presidente de Artigas F.C.), por el tiempo que dure la sanción aplicada por el Tribunal
-
Mario Dassatti.
-
Luis Glattli.
-
Francisco Frangí.
A los tres último de la lista la medida se mantendrá desde la fecha del fallo hasta la culminación de la segunda temporada deportiva posterior.
Comentarios