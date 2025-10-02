Colonia del Sacramento — Con el cierre oficial de la alerta roja decretada por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) el pasado 23 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Colonia realizó un balance de las acciones desarrolladas y anunció nuevas instancias de coordinación interinstitucional para las próximas semanas.

El director departamental del Mides, Maxi Olaverry, agradeció públicamente la labor de los organismos que integran el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), entre ellos el Batallón de Colonia, los municipios, Acción Social, ASSE y los hospitales. En su mensaje, destacó además el trabajo conjunto con la Policía y el Ministerio del Interior, al que calificó como “sin antecedentes”, y que —según indicó— establece “las bases de una nueva forma de trabajo”.

Reuniones y transición del refugio

Olaverry anunció que se llevarán a cabo dos reuniones clave la próxima semana para definir las líneas de acción tras el levantamiento de la alerta:

Lunes 6 de octubre, 11:00 – Comité de Emergencia de Carmelo (CECOEM).

Jueves 9 de octubre, 10:00 – Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS Colonia).

Asimismo, se informó que el Refugio para Varones ubicado en el Batallón, instalado en el marco del Plan Invierno, comenzará a funcionar únicamente en modalidad nocturna durante los próximos días, hasta su cierre definitivo, previsto para antes de finalizar octubre.

Atención brindada durante la emergencia

Durante los cuatro meses que duró la alerta, 78 varones y 19 mujeres fueron atendidos en los cuatro dispositivos habilitados en el departamento de Colonia.

El director del Mides confirmó que a fines de octubre se proporcionará un informe detallado con los datos completos del operativo y sus resultados.