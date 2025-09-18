Montevideo, 18 sep (EFE).- El Gobierno de Uruguay autorizó la transferencia de acciones de Telefónica Móviles del Uruguay S.A. pertenecientes a Telefónica Hispanoamérica S.A. a favor de Millicom Spain SL.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Así lo indica una resolución rubricada por el presidente del país, Yamandú Orsi, y por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Millicom Spain SL. está integrada por Millicom Internacional Cellular S.A., sociedad regida por la legislación de Luxemburgo, y Millicom International Operations CV, sociedad regida por la ley de Países Bajos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El grupo español de telecomunicaciones Telefónica llegó a un acuerdo para vender el cien por cien del capital de Telefónica Móviles de Uruguay a la multinacional Millicom por 440 millones de dólares (unos 389 millones de euros), según comunicó el pasado 21 de mayo la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se enmarca en la política de gestión de la cartera de activos del grupo y está alineada con la estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica, según Telefónica.

La transacción se ha concretado a través de Telefónica Hispanoamérica, filial del grupo español, que ha vendido la totalidad de sus acciones en Telefónica Móviles de Uruguay a la sociedad Millicom Spain.

Millicom es una compañía de telecomunicaciones y medios con sede en Luxemburgo que opera sobre todo en América Latina y África.

En marzo, Telefónica ya alcanzó un acuerdo con Millicom para venderle el 67,5 % del capital de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel) por 368 millones de euros.

El grupo español ha acelerado su proceso de desinversiones en Hispanoamérica, que incluye también la venta de sus filiales en Argentina y Perú.

La primera desinversión de este periodo se produjo en febrero, en Argentina, donde cerró la venta de su filial a Argentina Telecom por 1.245 millones.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un mes después, se selló la venta por 368 millones de su negocio en Colombia a Millicom Spainn y en abril Telefónica traspasó su filial en Perú a Integra Tec International. EFE