El calendario marca el 18 de septiembre, y en Carmelo esa fecha no es cualquier día. Desde hace más de tres décadas, septiembre se asocia con el bullicio adolescente, las caravanas de colores y el pulso de un evento que trascendió lo deportivo para convertirse en un ritual de ciudad: el Torneo Atlético Interclase (TAI).

Este 2025, la cita cumple 33 años de historia y volverá a reunir a más de 800 estudiantes de los liceos 1 y 2, de la UTU, la ERNA y el turno nocturno. Es mucho más que un torneo: es el encuentro de una comunidad que encuentra en la pista y en la calle un espacio común para reconocerse.

Una mañana de atletismo y una tarde de fiesta

El jueves 18, desde las 8:00 hasta las 13:30, la Pista Marcelo Bianchi será escenario de las pruebas de atletismo, donde la destreza y el esfuerzo se mezclan con la algarabía de las barras. Por la tarde, a partir de las 16:00, Carmelo cambiará de paisaje: los uniformes, banderas y coreografías estudiantiles tomarán las calles en un desfile interclases que este año introduce una novedad.

Lo que antes era un recorrido entre el Liceo N.º 2 y el Liceo N.º 1 tendrá un final distinto: la Plaza Independencia, donde un escenario espera para dar cierre a la jornada. Un símbolo que acerca la celebración al corazón de la ciudad y abre la fiesta a toda la comunidad.

Tres décadas de identidad

En cada edición del TAI se acumula memoria: las primeras banderas hechas a mano, los nombres de promociones ya egresadas, la voz de quienes alguna vez corrieron en la pista y hoy vuelven como espectadores. Treinta y tres años después, el torneo sigue siendo un laboratorio de identidad, un espejo de la juventud carmelitana y una tradición que pasó de generación en generación.

Más que una competencia, el TAI es un relato compartido, un momento en que Carmelo se reconoce en sus estudiantes y ellos en la ciudad que los rodea.