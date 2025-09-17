La edil del Partido Nacional, Julia Geymonat, presentó en la Junta Departamental de Colonia la situación de inseguridad que denuncian vecinos de Ombúes de Lavalle y Campana.

En su planteo, solicitó que el tema sea remitido al Ministerio del Interior, a los legisladores nacionales por Colonia, al intendente departamental y a la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta.

El pedido se apoya en las cartas enviadas por vecinos de ambas localidades, quienes expresaron su preocupación por hechos de inseguridad que afectan también a las zonas rurales aledañas.

Geymonat reclamó la coordinación de acciones concretas, entre ellas mayor presencia policial, operativos de control de tránsito y medidas que restablezcan el orden y la convivencia en las comunidades mencionadas.