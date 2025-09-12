El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), su fundación de investigación Latitud y la asociación de empresas agropecuarias URUPOV sellaron el viernes 5 de septiembre un convenio para aplicar inteligencia artificial (IA) al cultivo de soja en el país. La iniciativa busca desarrollar un algoritmo capaz de identificar con un 97% de precisión las áreas sembradas, y en una segunda fase distinguir las variedades cultivadas.

La presidenta del LATU y Latitud, Lucila Arboleya, destacó que el acuerdo responde a “una demanda concreta del sector productivo” y subrayó que la innovación tecnológica “es clave para fortalecer el sector exportador”. En la misma línea, el presidente de URUPOV, Jorge Erro, señaló que se trata de “un cambio de era”, al pasar del reconocimiento manual de imágenes satelitales a un sistema automatizado.

El proyecto se apoyará en redes neuronales y en una base de datos que incluye nueve años de imágenes satelitales y 250 puntos GPS con identificación genética de variedades. Blanca Gómez, investigadora de Latitud y líder del proyecto, explicó que el equipo integrará expertos en sistemas, biología, genética, agronomía y ciencia de datos, en colaboración con instituciones como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas, además de Microsoft, que tiene en el Parque de Innovación del LATU su único laboratorio de IA en Latinoamérica.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El director ejecutivo de URUPOV, Diego Risso, recordó que la asociación lleva una década trabajando en procesamiento de imágenes satelitales, lo que llamó la atención de centros internacionales. “Se entendió como oportuno sumar al LATU como socio estratégico para dar este salto tecnológico”, afirmó.

La primera etapa del proyecto está prevista para completarse entre abril y junio de 2026. Luego comenzará la fase de identificación de variedades. Los resultados permitirán a productores y empresas tomar decisiones más precisas y gestionar con mayor eficiencia los cultivos. Las instituciones firmantes esperan que el modelo sirva de referencia para nuevas iniciativas de innovación en la región.