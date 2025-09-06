El alcalde Luis Pablo Parodi informó al cuerpo legislativo en sesión extraordinaria que la maquinaria del Municipio presenta un notable desgaste, situación que ha llevado al Ejecutivo a adoptar medidas inmediatas para su supervisión y mantenimiento.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la puesta en marcha de un sistema de chequeo permanente del estado de las herramientas y vehículos, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. Asimismo, se habilitará un planillado de control que permitirá registrar detalladamente cómo recibe y devuelve cada herramienta el funcionario responsable.

La medida busca mejorar la gestión de los recursos municipales, fomentar el uso responsable del equipamiento y evitar deterioros innecesarios por falta de seguimiento.

Con esta iniciativa, el Municipio apunta a reforzar la eficiencia en la prestación de servicios y garantizar un mejor aprovechamiento de sus bienes materiales.