Con una marcada identidad rural y espíritu comunitario, este miércoles se realizó en la sede de la Intendencia de Colonia el lanzamiento oficial de la octava edición de la Fiesta de la Agricultura de Carmelo, un evento que se ha consolidado como uno de los principales encuentros culturales y patrimoniales del departamento.

La presentación contó con la presencia del intendente Guillermo A. Rodríguez, la secretaria general Belén Rico Skerl, el alcalde de Carmelo Luis Pablo Parodi y parte del equipo organizador integrado por Nancy De León, Alejandro Viola, Luján Pérez y Michael Fontes. También acompañaron autoridades departamentales, ediles y medios de comunicación.

Tres jornadas de tradición, maquinaria y cultura

La Fiesta de la Agricultura se desarrollará del 12 al 14 de septiembre con una agenda que incluye espectáculos musicales, ferias de artesanos y productores, desfiles, exhibiciones de maquinaria agrícola antigua y moderna, y certámenes tradicionales como la elección de la reina y la reina niña.

Durante el lanzamiento, Nancy De León resaltó el valor patrimonial y turístico del evento, al tiempo que invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de una propuesta que “también beneficia a las instituciones de la zona”. Entre las atracciones más esperadas, mencionó la presencia de maquinaria centenaria y el clásico desfile por las calles de Carmelo.

El campo como protagonista

Alejandro Viola subrayó el carácter único de las exhibiciones agrícolas, en las que se mostrarán tractores con más de un siglo de historia junto a tecnologías actuales. Por su parte, Luján Pérez hizo hincapié en el perfil gauchesco de la fiesta, detallando las pruebas de campo y la participación de sociedades criollas de la región. Las actividades en el ruedo comenzarán cada día con el tradicional desfile a partir de las 9 de la mañana.

Un homenaje a Roberto Fonte

La figura de Roberto Fonte, impulsor original de la fiesta, fue recordada a lo largo de las intervenciones. Tanto el alcalde Parodi como el intendente Rodríguez destacaron su legado y la importancia de continuar esta celebración que rinde tributo al trabajo rural, a la memoria colectiva y a la vida del interior.

“Para mí tiene un gusto muy especial esta fiesta, porque me siento hombre de campo y de la zona”, expresó Rodríguez, quien además informó que la Fiesta de la Agricultura será presentada en la Expo Prado junto a otros eventos culturales del departamento. También confirmó que el encuentro reunirá a más de 150 emprendimientos locales, generando empleo y dinamismo económico.