La Policía busca desde el miércoles a Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, y a su hermano Francisco Alexander, de 6, quienes fueron llevados por la fuerza por su padre desde una vivienda en el barrio Hipódromo de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

El Ministerio del Interior difundió este jueves imágenes e información de los niños, con autorización judicial, para colaborar con la búsqueda.

Al momento de su desaparición, Alfonsina vestía un pantalón negro con corazones y un buzo blanco; Francisco llevaba un pantalón de pijama azul con puños blancos.

El padre está requerido por violencia de género

El hombre buscado es Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, que el miércoles ingresó a la casa de su expareja y se llevó a los menores en un automóvil BYD F0 rojo, matrícula KPA 1970.

Según la información oficial, Morosini tiene antecedentes por violencia de género y estaba sometido a medidas cautelares que le prohibían acercarse a su familia.

Operativo en tres departamentos

La Policía desplegó un operativo por tierra con patrulleros y por aire con un helicóptero de la Dirección de Aviación que partió desde Paysandú a las 8.00.

Imágenes de videovigilancia lo registraron cruzando hacia el departamento de Río Negro, por lo que la búsqueda se extendió desde Soriano también a Río Negro y Paysandú.

Cómo aportar información

El Ministerio del Interior solicita a la población que cualquier dato que pueda ayudar a localizar a los niños se comunique al 911, al 2030 4638 (Personas Ausentes) o al correo electrónico [email protected]. También es posible dirigirse a la dependencia policial más cercana.