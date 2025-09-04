La Selección Sub 20 de la Federación de Fútbol de Colonia fue presentada este miércoles en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental. El plantel competirá en el próximo Campeonato Nacional de la categoría, siendo la Liga Helvética la encargada de representar al departamento por segundo año consecutivo.

En la ceremonia participaron el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; la secretaria general, Belén Rico Skerl; el director de Deportes, Diego Berreta; el presidente de la Liga Helvética, Fernando Cabrera; el presidente de la Federación de Fútbol de Colonia, Horacio Peraza; el entrenador Walter De Marchi y jugadores del plantel, entre ellos Gonzalo Guichard.

Orgullo deportivo y apuesta a los jóvenes

Durante la presentación, Berreta destacó el trabajo de entrenadores y dirigentes y subrayó el papel de las selecciones juveniles Sub 14 y Sub 15 en competencias nacionales. Peraza, en tanto, señaló que este mes Colonia tendrá cinco selecciones compitiendo de forma simultánea, “una muestra del crecimiento sostenido del fútbol departamental”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cabrera recordó el desempeño alcanzado el año pasado, cuando la Liga Helvética se ubicó entre las cuatro mejores del país, y agradeció el respaldo de la Intendencia y de las empresas que apoyan el proyecto.

Por su parte, De Marchi resaltó la responsabilidad de ser “el único representante del departamento” en la categoría, mientras que el futbolista Guichard afirmó que “vestir la camiseta de la selección siempre es hermoso” y prometió que el plantel dejará todo en la cancha.

El mensaje del intendente: descentralización y reencuentro

En el cierre, el intendente Rodríguez valoró los logros recientes de las selecciones colonienses y sostuvo que “los deportistas llenan de orgullo al departamento”. Hizo hincapié en la necesidad de una “descentralización efectiva también en el deporte” y expresó un deseo que resonó entre los presentes: que Carmelo y Nueva Palmira regresen a competir bajo la Federación de Fútbol de Colonia.

Actualmente, ambas ciudades juegan en el sector Soriano Interior. Para Rodríguez, recuperar su participación sería un paso importante en la integración deportiva del departamento. “Estamos a la orden para lo que los equipos de Colonia necesiten”, afirmó, destacando el papel de la Liga Helvética y de la Federación como motores del fútbol juvenil.