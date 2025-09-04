La Policía uruguaya lleva adelante un extenso operativo de búsqueda por tierra y aire en los departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú, tras el secuestro de dos niños a manos de su padre, Andrés Morosini, de 28 años, quien está requerido por un caso de violencia de género.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles, cuando Morosini irrumpió en la vivienda de su expareja, ubicada en la ciudad de Mercedes, y se llevó a la fuerza a sus hijos: un niño de seis años y una niña de dos. Según informaron fuentes policiales, el hombre incumplió medidas cautelares que le prohibían acercarse a su familia.

Escapó en un coche rojo

Tras el incidente, las autoridades identificaron que Morosini se fugó en un automóvil marca BYD, de color rojo y matrícula KPA 1907. El vehículo fue visto por última vez en dirección noroeste, lo que llevó a ampliar el operativo hacia los departamentos vecinos.

Desde las primeras horas del jueves, el Ministerio del Interior desplegó recursos aéreos y terrestres. Un helicóptero partió desde Paysandú a las 8 de la mañana, mientras unidades móviles recorrían caminos rurales y rutas nacionales en coordinación con efectivos de la Guardia Republicana y la Policía Caminera.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades instaron a la población a colaborar con la investigación. “Cualquier información que permita ubicar al indagado puede ser comunicada de forma anónima al servicio de emergencias 9.1.1 o en la seccional más próxima”, indicó el Ministerio a través de un comunicado oficial.

La situación es considerada de máxima prioridad por el riesgo que representa para los menores, quienes, según el entorno familiar, se encontraban bajo custodia exclusiva de su madre tras una resolución judicial.

Antecedentes de violencia

Morosini figura en el registro nacional de personas con medidas cautelares por violencia doméstica. Según confirmaron fuentes del caso, había antecedentes de amenazas y episodios de agresión que motivaron la intervención judicial y policial previa al hecho.

Las autoridades continúan con las tareas de rastreo y no descartan que el hombre intente cruzar la frontera hacia Argentina, dada la cercanía con el litoral oeste del país.