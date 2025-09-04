PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia, mediante la Resolución Nº 1018/025, dispuso el llamado a licitación abreviada para la instalación de semáforos en hasta tres cruces de la ciudad de Colonia del Sacramento. La medida busca mejorar la seguridad vial y la regulación del tránsito en puntos considerados críticos.

Meses atrás, la comuna había instalado cámaras en intersecciones estratégicas para analizar el flujo y la dirección de vehículos y peatones. Con los datos recopilados, la Dirección de Tránsito y Transporte elaboró un informe técnico que fue elevado al intendente Guillermo Rodríguez, quien avaló el inicio del proceso licitatorio.

El proyecto forma parte de una política de movilidad urbana que apunta a modernizar la infraestructura vial de la capital departamental, en respuesta al aumento sostenido del tránsito vehicular y peatonal.

