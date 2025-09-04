La iniciativa, organizada en el marco de acuerdos interinstitucionales entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) y el Ministerio de Turismo, permitirá que más de 100 personas vinculadas a programas sociales disfruten de una experiencia única en el Estadio Centenario.

El grupo partirá desde distintas localidades coloniense —Nueva Palmira, Carmelo, Colonia del Sacramento, Juan Lacaze y Nueva Helvecia— en buses y micros especialmente dispuestos para la ocasión. La llegada a Montevideo está prevista para las 17.00, donde serán recibidos por autoridades nacionales y departamentales.

Antes del encuentro deportivo, los participantes realizarán un paseo guiado por la rambla capitalina, lo que les permitirá conocer uno de los paisajes más emblemáticos de Montevideo. Luego, a las 19.00, ingresarán al Estadio Centenario para presenciar el esperado duelo entre Uruguay y Perú.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Para la mayoría de los niños y adolescentes, será la primera vez que ingresen al histórico recinto deportivo, símbolo del fútbol uruguayo y escenario de la primera Copa del Mundo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El derecho al juego, al arte y a la cultura

Este tipo de actividades se enmarca en los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 31 reconoce el derecho de todos los niños al descanso, al esparcimiento, al juego y a participar libremente en la vida cultural y las artes.

También responde a lo establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, que garantiza condiciones de vida que promuevan la participación social y el acceso efectivo a la cultura y la recreación.

La jornada, más allá de lo deportivo, representa una oportunidad de integración social y acceso a bienes culturales para cientos de jóvenes y familias, que encuentran en estas experiencias una forma concreta de ejercer sus derechos y sentirse parte activa de la vida nacional.