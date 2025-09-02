PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia designó a Mariana Varela, licenciada en Relaciones Internacionales y funcionaria de la Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos, para representar al departamento en un seminario internacional que se desarrolla en Shanghái, China, del 1 al 5 de septiembre.

El encuentro, que reúne a representantes de distintas ciudades de América Latina, tiene como objetivo fortalecer los lazos institucionales con la Municipalidad de Shanghái, intercambiar experiencias de gestión y promover oportunidades de cooperación para el desarrollo local.

La participación de Colonia busca abrir nuevas vías de colaboración bilateral, así como incorporar herramientas y conocimientos que permitan mejorar el relacionamiento internacional del departamento.

