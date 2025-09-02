El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participa este martes 2 de septiembre en una reunión convocada por el Municipio de Carmelo, en la que se abordan temas vinculados a la planificación y ordenamiento de la franja costera local.

Según informaron fuentes de la Intendencia de Colonia, el encuentro se centra en la evaluación de las zonas de Playa Seré, Corralito, Playa Vieja y Zagarzazú, con el objetivo de coordinar acciones que contribuyan al desarrollo sostenible de estos espacios naturales.

La reunión forma parte de una agenda de trabajo que busca articular esfuerzos entre el gobierno departamental y las autoridades locales para mejorar la infraestructura, el acceso público y la preservación ambiental del litoral carmelitano.

