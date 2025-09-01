Un amplio lote de mercaderías incautadas por la Dirección Nacional de Aduanas saldrá a remate judicial este viernes 5 de septiembre a las 14.00 horas en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia.

El remate, a cargo del rematador José Luis Banchero Noain (Matrícula 5866), se realizará en Zorrilla 314 y se efectuará en pesos uruguayos, sin base.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Entre los artículos que serán ofrecidos se incluyen perfumes, desodorantes, ropa deportiva, vestidos, ropa para niños, ponchos, boinas, cortinas, toallones, fajas, lazos, shampoo y jabones, así como también una partida de cartas Pokémon, lo que amplía el interés del remate a un público diverso.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La subasta se enmarca en distintos expedientes judiciales que habilitan la venta pública de los bienes incautados.

Los organizadores informaron que los interesados pueden obtener más detalles en el propio local de remates, a través de los teléfonos 4542 4450 y 099 850 299, o en el sitio web joseluisbanchero.com.uy.