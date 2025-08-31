El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia de nivel amarillo por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, vigente desde las 18:00 horas del domingo 31 de agosto. La próxima actualización está prevista para las 21:00 horas.
Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable está afectando gran parte del territorio nacional. En zonas de tormenta podrían registrarse intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo y rachas de viento fuertes. También se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.
Localidades afectadas
La advertencia rige para los siguientes departamentos y localidades:
Artigas: todo el departamento.
Colonia: todo el departamento.
Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Centenario y Feliciano.
Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
Paysandú: todo el departamento.
Río Negro: todo el departamento.
Rivera: Masoller.
Salto: todo el departamento.
San José: Ecilda Paullier y Mal Abrigo.
Soriano: todo el departamento.
Tacuarembó: Achar, Arerunguá, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Inumet informó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno y actualizará la situación en caso de cambios.
