El día se deslizaba pesado sobre Montevideo cuando los autos oficiales empezaron a detenerse frente a la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Era sábado, 30 de agosto, y adentro aguardaba el presidente de la República, Yamandú Orsi, para cumplir con una cita de esas que marcan el pulso político de un gobierno: explicar a los legisladores del Frente Amplio el contenido del Presupuesto Nacional que llegará al Parlamento este domingo.

En los salones de la casona, bajo la luz de lámparas antiguas y carpetas abiertas sobre la mesa, se sumaron la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de fin de semana; adentro, se discutía cómo repartir los recursos de un país.

La mitad de los compromisos en marcha

Al terminar la reunión, el senador Daniel Caggiani y la diputada Ana Olivera tomaron la palabra. Anunciaron que la mitad de los 63 compromisos de gobierno ya están en ejecución, y que los restantes empezarán a concretarse cuando el Presupuesto reciba la venia parlamentaria. La escena tenía un doble tono: la rendición de cuentas política y el anuncio de lo que vendrá.

Tres ejes: crecimiento, igualdad y seguridad

El documento, dijeron, se sostiene en tres pilares: crecimiento económico, reducción de desigualdades y seguridad. En torno a esos ejes se distribuirán los recursos que el Ejecutivo definió como incrementales, que comenzarán con 140 millones de dólares en 2026 y escalarán hasta los 240 millones anuales hacia el final del período.

La asignación es precisa:

40% para infancia y adolescencia , con medidas como reforzar el Bono Crianza , universalizar el Bono Escolar y extender el tiempo pedagógico en las escuelas .

15% para seguridad , que se traducirá en más funcionarios en el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministerio del Interior , la creación de fiscalías de género y juzgados especializados en el interior, más cámaras de videovigilancia y el aumento en el uso de tobilleras electrónicas para situaciones de violencia de género.

El resto se dirigirá a salud, crecimiento, vulnerabilidad social y otros rubros.

Obras por 700 millones de dólares anuales

El otro anuncio fuerte: 700 millones de dólares por año para nuevas obras. Una cifra que coloca a la infraestructura como motor visible del período.

Un anticipo del debate que viene

La reunión en Suárez y Reyes fue el primer capítulo de un debate que se trasladará al Palacio Legislativo desde el domingo 31. Allí, con la bancada frenteamplista ya al tanto de los números y los énfasis del Ejecutivo, comenzará la pulseada política que definirá cómo se gastará —y en qué— el dinero del Estado en los próximos años.