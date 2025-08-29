El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, encabezó este jueves una reunión de trabajo con la subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Claudia Peris, en la que se abordaron temas vinculados a obras de infraestructura vial, conectividad del transporte y planificación urbana en el departamento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El encuentro se realizó en la sede de la Intendencia y contó con la participación de equipos técnicos de ambas instituciones. Acompañaron al intendente el secretario general interino, Jorge Torres Badell; el director del Departamento de Obras, Gonzalo Santos; el director de Arquitectura, Manuel Odriozola; el director de Tránsito, Jhony Diego, y el ingeniero Héctor Ansala.

En representación del MTOP participaron, junto a la subsecretaria Peris, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone; el director nacional de Transporte, Felipe Martin; el director nacional de Hidrografía, Carlos Colacce, y el director nacional de Arquitectura, Martín Tierno, además de otros técnicos del ministerio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante el encuentro se discutieron proyectos en curso y futuros, con el objetivo de fortalecer la infraestructura del departamento, mejorar la circulación vial y avanzar en una planificación territorial coordinada entre el gobierno nacional y la administración departamental.