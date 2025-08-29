Este viernes 29 de agosto, a las 15.00, se llevará a cabo el sorteo correspondiente a la primera edición del programa Uruguay Impulsa: trabajo y capacitación. La actividad tendrá lugar en el salón de actos Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ubicado en Juncal 1511, Montevideo, y será transmitida en directo a través del canal de YouTube @MinisteriodeTrabajouy.

Una vez finalizado el sorteo público, los resultados estarán disponibles en el sitio oficial del programa: www.gub.uy/uruguay-impulsa.

Empleo, formación y reinserción laboral

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La iniciativa ofrece 5.500 cupos en todo el país y tiene como objetivo generar oportunidades de empleo y capacitación para personas desempleadas, promoviendo su integración y reinserción en el mercado laboral.

Las personas seleccionadas percibirán una remuneración mensual de 19.728 pesos durante los cuatro meses de duración del programa. La propuesta establece jornadas laborales de seis horas diarias, de lunes a viernes, y contempla una modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos de entre cero y tres años.

Cada semana, los participantes destinarán cuatro jornadas a tareas laborales —definidas por los gobiernos departamentales— y una jornada a instancias de formación, con cursos orientados a fortalecer competencias y facilitar futuras oportunidades de empleo.

La instancia será transmitida en vivo por YouTube desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Este viernes 29 de agosto, a las 15.00, se llevará a cabo el sorteo correspondiente a la primera edición del programa Uruguay Impulsa: trabajo y capacitación. La actividad tendrá lugar en el salón de actos Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ubicado en Juncal 1511, Montevideo, y será transmitida en directo a través del canal de YouTube @MinisteriodeTrabajouy.

Una vez finalizado el sorteo público, los resultados estarán disponibles en el sitio oficial del programa: www.gub.uy/uruguay-impulsa.

Empleo, formación y reinserción laboral

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La iniciativa ofrece 5.500 cupos en todo el país y tiene como objetivo generar oportunidades de empleo y capacitación para personas desempleadas, promoviendo su integración y reinserción en el mercado laboral.

Las personas seleccionadas percibirán una remuneración mensual de 19.728 pesos durante los cuatro meses de duración del programa. La propuesta establece jornadas laborales de seis horas diarias, de lunes a viernes, y contempla una modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos de entre cero y tres años.

Cada semana, los participantes destinarán cuatro jornadas a tareas laborales —definidas por los gobiernos departamentales— y una jornada a instancias de formación, con cursos orientados a fortalecer competencias y facilitar futuras oportunidades de empleo.