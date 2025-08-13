El próximo jueves 14 de agosto, el Gobierno Departamental de Rocha inaugurará un depósito exclusivo para pilas en desuso y lanzará una campaña de recolección en todo el departamento. La actividad, organizada por la Dirección de Gestión Ambiental, se realizará a las 12:00 horas en la Planta de Residuos de Rocha.

La iniciativa busca fomentar la disposición segura de estos residuos peligrosos y minimizar su impacto en el medioambiente y la salud pública. El nuevo espacio centralizará el acopio y tratamiento de pilas, asegurando un manejo adecuado de estos materiales contaminantes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El proyecto cuenta con financiación del Fondo de Desarrollo Territorial (FDT) y el respaldo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el Congreso de Intendentes y la Unión Europea. Forma parte del programa “Gestión Integral de Residuos y Economía Circular”, impulsado a nivel nacional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con esta acción, Rocha se suma a las estrategias de sostenibilidad y economía circular que se desarrollan en distintos puntos del país.