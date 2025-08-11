La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo” realizó, en coordinación con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, el Consejo Ejecutivo Honorario y la Dirección de Planeamiento y Patrimonio de la Intendencia de Colonia, la extracción de un fragmento de una pieza de artillería colonial en la zona del Bastión del Carmen, en Colonia del Sacramento.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves 7 de agosto y permitió trasladar un elemento de 369 kilos, que será sometido a un tratamiento de conservación arqueológica para garantizar su preservación. Una vez finalizado el trabajo, la pieza será integrada al área del Muelle Viejo, en el marco de las tareas de preservación patrimonial que la Escuela Taller desarrolla en el Barrio Histórico.

Las labores de conservación estarán a cargo de conservadores graduados en 2024 en la propia Escuela Taller, utilizando el Laboratorio de Conservación de Materiales Arqueológicos.

La intervención cuenta con la colaboración de las empresas Stiler y Conami, así como de la arqueóloga Ana Gamas, sumando esfuerzos para la preservación de este fragmento de valor histórico.