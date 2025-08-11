PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental de Colonia se instaló la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS), un espacio concebido para coordinar la acción pública entre ministerios, intendencias y municipios, bajo el paraguas del Gabinete Nacional de Políticas Sociales. La sesión inaugural contó con la presencia del subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña; el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; la secretaria general de la intendencia, Belén Rico; el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia; las representantes nacionales Cecilia Badín y Nibia Reisch; y directores de diversas dependencias estatales.

El director departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Maxi Olaverry, adelantó que la mesa se replicará en Carmelo el 28 de agosto. “Estamos dispuestos a trabajar desde el ministerio y con todas las instituciones públicas presentes, junto con gobiernos departamentales y municipales”, señaló.

Graña explicó que el objetivo central es “generar acciones de políticas públicas pensadas desde el Estado en conjunto, adaptadas al territorio, y articular soluciones para ejecutar iniciativas nacionales o impulsar nuevas propuestas”. Subrayó que el trabajo conjunto debe incorporar al municipio como actor institucional clave y anunció un incentivo económico para proyectos vinculados al sistema de cuidados, en el marco de los fondos de descentralización.

Por su parte, Rodríguez celebró la elección de Colonia como sede de la instalación de la mesa y manifestó el “apoyo total” de su gobierno a las autoridades nacionales. Destacó que, tras el ciclo electoral, “es momento de trabajar todos juntos: gobierno nacional, departamental y local”, recordando la relevancia de los 13 municipios del departamento.

La MIPS se propone como un espacio permanente de articulación entre instituciones estatales y niveles de gobierno, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Colonia mediante acciones coordinadas y con respaldo político y financiero.