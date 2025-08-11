PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Fiscalía confirmó el fallecimiento del niño que había resultado herido en un accidente ocurrido en el juego mecánico conocido como “Gusanito Manzana”, en el Parque Rodó.

Según informó el organismo, el caso quedó a cargo de la fiscal de Ciudad de la Costa de 3.° Turno, Cristina Falcomer, quien dispuso la realización de una autopsia con el objetivo de determinar la causa exacta de la muerte.

Por el momento, no se brindaron más detalles sobre la investigación en curso.

