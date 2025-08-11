Madrid, 11 ago (EFE).- Diego Forlán, leyenda del Atlético de Madrid, expresó este lunes que hay “un gran cariño” de los aficionados del conjunto rojiblanco “con el uruguayo», recordó que “a todos los jugadores” de ese país les ha ido “muy bien” en el club y apuntó que la historia del Atleti “se asemeja a la garra charrúa”.

“Si miras las características del Cholo Simeone, siendo lo que era él como jugador también, es un entrenador muy aguerrido, muy similar a lo que estamos acostumbrados los uruguayos. Si vos vas a lo largo de la historia, a la cantidad de uruguayos que han pasado por el Atlético, a todos les ha ido muy bien”, dijo este lunes en una entrevista en ‘El Club de Uría’.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Hay un gran cariño de los aficionados del Atleti con el uruguayo y sí podría decir que se asemeja muchísimo la historia del Atleti, de trabajar, luchar, sacrificarse, a la garra charrúa”, explicó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Forlán marcó 96 goles en 198 partidos con el Atlético de Madrid, entre 2007 y 2011. En 2008-09 fue el único Bota de Oro de la historia del club al máximo goleador de las ligas europeas.

“Hice 32 goles y creo que entre 15 y 17 goles fueron desde fuera del área y muchos de zurda. Sí tenía esa habilidad, lo había trabajado muchísimo, de pegarle con las dos piernas. Un consejo que siempre me dio mi padre, sabiendo lo importante que era manejar los dos perfiles y lo pude disfrutar a lo largo de mi carrera”, valoró.

También fue campeón de la Liga Europa y la Supercopa continental de 2010. “Los recuerdos de Hamburgo (sede de la final de la Liga Europa ante el Fulham) me erizan la piel. El club venía de rachas muy negativas, momentos complicadas, muchos fichajes que no rendían, desilusiones con las temporadas, pasaban muchos entrenadores que no lograban los resultados…”, repasó.

“Había mucho malestar y la verdad que no era un buen momento entre la dirigencia, los aficionados y también el periodismo, entonces era como el ‘Pupas’ de España y no era el equipo grande que es ahora. Poco a poco, cuando llegamos esos jugadores por 2007 empezamos a ir cambiando eso lentamente, clasificando para la UEFA, luego para Champions, competimos y ganar la UEFA”, declaró en ‘El Club de Uría’.

“Hoy día es diferente, pero esa noche en Hamburgo fue el puntapié inicial que necesitaba el club para dar un giro de 180 grados y lo logramos”, abundó.

En aquellos tiempos formó delantera con el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero. “Había muy buenos delanteros en todos los equipos, en el Chelsea, en el Juventus, en el Milan, en el Manchester United, en el City, en el Madrid, en el Barcelona, y creo que tanto el Kun como yo, las temporadas que estuvimos ahí, estuvimos entre el top 3 de delanteras con más goles. Nos adaptábamos mucho, nos complementábamos mucho, jugadores diferentes, con mucho gol y nos ayudaba jugar el uno con el otro”, afirmó.

Ahora, Forlán es la imagen de esta temporada del carné de socio del Atlético de Madrid. “Es un privilegio enorme y muy orgulloso de poder acompañar a los aficionados y estar en el carné de los atléticos esta temporada como todas esas leyendas. Muy agradecido”, destacó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el recuerdo de su carrera también está el Mundial 2010, cuando Uruguay llegó hasta las semifinales y él fue Balón de Oro del torneo. “Ganar el Mundial, no lo sé, pero por lo menos haber estado en la final. Y ahí era sólo un partido. Nos queda la espinita de haber estado tan cerca de jugar una final de la Copa del Mundo”, dijo.