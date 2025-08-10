La Justicia formalizó la investigación contra un hombre por un delito de homicidio en grado de tentativa, a título de dolo eventual, en el marco del caso de un disparo de bengala que puso en riesgo la vida de otra persona.

Como medida cautelar, el imputado cumplirá prisión preventiva hasta el 1 de octubre, mientras se desarrollan las diligencias judiciales.

La figura de dolo eventual implica que, aunque el autor no haya buscado directamente provocar la muerte, asumió el riesgo de que su acción pudiera causarla y continuó con la conducta.

El hecho, cuyas circunstancias aún son materia de investigación, es analizado por la Fiscalía, que dispuso la recolección de pruebas y testimonios para determinar responsabilidades.