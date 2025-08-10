En la Plaza Independencia de Carmelo, hace algunos años, un hombre se inclinaba sobre la base de piedra de una escultura. La imagen —capturada en un registro de archivo— no posaba: trabajaba. El aire parecía detenido en torno a él, como si el mundo esperara a que acabase de ajustar un relieve, de pulir una arista mínima.

La piedra guardaba su silencio milenario; él, su respiración contenida. Entre ambos había un pacto sin palabras: uno ofrecía memoria y peso, el otro entregaba tiempo y pulso. Cuidar —parecía decir el gesto— es un verbo de precisión. Lo fácil es romper; lo difícil, devolver la forma.

Sus manos, curtidas por otros oficios, hacían entonces una cirugía de milímetros. El ruido era apenas un roce, un murmullo áspero que solo interrumpían las golondrinas y algún motor lejano. En ese instante, el hombre y la piedra eran un mismo cuerpo, un solo músculo.

Había algo conmovedor en esa concentración que no se exhibía. Ningún aplauso, ninguna prisa. Solo el diálogo invisible entre quien sabe que la belleza también se defiende con trabajo, y un monumento que, gracias a ese cuidado, seguiría contando su historia.

Allí, en ese pequeño escenario de arte y músculo, la ciudad latía despacio. Y aprendía, sin darse cuenta, que el amor por lo que nos pertenece se mide en gestos mínimos, en horas anónimas, en la obstinación de quienes creen que reparar vale siempre más que abandonar.