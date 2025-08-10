En la mañana de este sábado, personal de la Subprefectura de Carmelo asistió a una embarcación deportiva que había quedado sin propulsión en el Río de la Plata, a la altura del kilómetro 121 del Canal a Martín García.

El operativo se realizó durante una patrulla de frontera del móvil marítimo PNN 236, en el marco de la Ley N.º 19.667. Los efectivos detectaron la nave a la deriva y constataron que a bordo viajaban dos tripulantes, en buen estado de salud, quienes solicitaron asistencia.

La embarcación fue remolcada hasta el Puerto de Carmelo, donde arribó sin novedad.

La Armada Nacional destacó que este tipo de intervenciones forma parte de su labor permanente de vigilancia, salvaguarda de la vida humana en el mar y protección de la comunidad náutica en todo el litoral del país.