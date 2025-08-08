Como sucede cada 25 de Agosto el Acto Central Departamental y Desfile Cívico Militar Tradicionalista se realizan en la ciudad de Carmelo, con la organización de la Intendencia de Colonia, Comité Patriótico Departamental, Municipio de Carmelo, Comité Patriótico Femenino de Carmelo y Sociedad Criolla “La Querencia”.

En este año adquiere una relevancia especial ya que se cumple el Bicentenario de la Declaratoria de Independencia.

El programa de actividades es el siguiente:

Lunes 25 de Agosto de 2025

Hora 11:00 Plaza Artigas

Acto Central Departamental

Hora 12.00 Desfile Cívico Militar Tradicionalista por calle 19 de Abril desde Lavalleja hasta General Flores.

Convocatoria a Instituciones a participar del Desfile

Se invita a Instituciones educativas, sociales, culturales y deportivas a inscribirse y entregar una breve reseña en la Casa de la Cultura de Carmelo, del lunes 11 al viernes 22 de agosto, en forma presencial de 12:15 a 17:00 o por correo electrónico a: [email protected]