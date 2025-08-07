PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia convoca a emprendedores del sector a participar en un ciclo de talleres orientado a la creación de una Mesa Departamental de Turismo Rural, con el objetivo de articular acciones, mejorar la gestión y promover un desarrollo sostenible en los espacios naturales del departamento.

Organizados por la Dirección de Turismo y la Oficina de Cooperación Internacional, los encuentros están dirigidos a referentes de emprendimientos turísticos identificados dentro del sector “Turismo en Espacios Naturales”.

La propuesta cuenta con el acompañamiento técnico de la consultora GextUy, especializada en el diseño de experiencias turísticas, y se enmarca en el proyecto regional “Fortalecimiento de capacidades y creación de un Corredor Turístico Rural Verde para el desarrollo local de los departamentos de Colonia, Río Negro y Paysandú”.

Agenda de talleres

19 de agosto, 17.00. Casa Evans (Conchillas)

Reconocimiento participativo del territorio y conexión entre actores.

26 de agosto, 17.00. Modalidad virtual

Construcción de una visión compartida y diseño preliminar de la Mesa.

3 de septiembre, 17.00. Centro de Artesanos (Barker)

Formalización de la Mesa Departamental y definición de hoja de ruta.

La participación es gratuita y abierta, y el único requisito es representar a un emprendimiento turístico rural. Las inscripciones se realizan a través del formulario en línea:

Formulario de inscripción