Durante la jornada, el intendente estuvo presente en el Centro Esperanza y en el Hogar Estudiantil de Colonia del Sacramento, acompañado por el director del Departamento de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón, y el director de Juventud, Marcelo Galetto, junto a sus respectivos equipos técnicos.

La recorrida tuvo como objetivo interiorizarse sobre el funcionamiento de ambos espacios, así como conocer de primera mano las actividades que allí se desarrollan. En el Centro Esperanza, que brinda apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, Rodríguez dialogó con funcionarios y usuarios, y destacó la labor diaria del equipo. En el Hogar Estudiantil, valoró el acompañamiento que se brinda a jóvenes del interior del departamento que cursan estudios en la ciudad.

Estas visitas forman parte de una agenda de proximidad que la administración departamental impulsa para fortalecer el vínculo entre las autoridades y la comunidad.

