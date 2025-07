Pedro Conti no buscaba fama. Ni siquiera se anotó él mismo. Fue su esposa la que lo inscribió en el casting de Fuego Sagrado 5, el programa uruguayo que convierte el fuego, la carne y la parrilla en competencia televisiva. “Un día me llaman y me dicen: ‘te anotamos’. Y ahí empezó todo”. Así, casi sin querer, comenzó la aventura mediática del hombre que los suyos conocen como “Coco”, y que ahora conocerá todo el país.

Conti es ingeniero agrónomo y vecino de Ombúes de Lavalle. Se jubiló a los 65 años, después de una vida de trabajo ligada al campo. “Cuando uno se jubila queda como dando vueltas, sin saber qué hacer. A mí me gusta leer, siempre me gustó, pero surgió lo del Camino de Santiago y después esto”, cuenta.

Sí, el Camino de Santiago. Coco caminó solo —o no tan solo— los 800 kilómetros del trayecto francés hasta llegar a la mítica ciudad de Compostela. “Lo hice solo, pero nunca caminé solo”, dice. Ese viaje espiritual, introspectivo, “te ubica en el mundo”, resume. Y aunque parezcan opuestos —el silencio de los caminos medievales frente al vértigo de la televisión—, para él todo tiene conexión. “Cada paso que das te forma para el siguiente. Fuego Sagrado también es una experiencia más, como el Camino”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Fuego, carne y nervios

Cuando lo convocaron, Coco no sabía bien en qué se metía. Nunca había pisado un set de filmación. “Me asustó un poco. Es increíble la cantidad de gente que trabaja alrededor del programa”, confiesa. Sin embargo, cuando el reloj empieza a correr, los nervios se encajan en la panza como el cuchillo en el hueso. “Te dan una hora para cocinar. Al principio te olvidás de las cámaras, pero cuando mirás tu mesa y ves que te falta media hora, ahí te cae la ficha. Y cuando quedan cinco minutos y te avisan los conductores… ahí se da vuelta todo por dentro”.

En la competencia, Coco no tiene cortes favoritos, pero sí preferencias. “Me gusta asar cualquier cosa: vaca, cerdo, pollo, pescado. Pero el cordero me desafía. Porque no puede quedar crudo, tenés que llegar al hueso sin quemar lo de afuera. Es un equilibrio fino”. Habla como un técnico de laboratorio, aunque se mueve con el instinto del paisano. “Cada carne tiene su punto, pero hay que dominar el fuego. El fuego no se negocia”.

La experiencia le enseñó que no hay una única forma de asar. “He recorrido casi todo el país por trabajo, y cada lugar tiene su estilo. Algunos hacen el fuego aparte y llevan las brasas; otros ponen la carne cerca de las llamas. A la estaca, en el piso, con carbón, sin carbón. Es según lo que tengas a mano. Lo importante es saber adaptarse”.

El tiempo y la parrilla

Más que un ingrediente, el tiempo parece ser el gran protagonista en la vida de Pedro Conti. “El reloj siempre está. Ya sea que vayas al almacén o camines el Camino de Santiago, el tiempo te marca. Y en la parrilla también. Si el corte es grueso, fino, cuánto calor necesita, cómo lo distribuís. El reloj manda”.

No es casual que en su discurso vuelva siempre a esa idea. Coco habla de la carne, pero también habla de la vida. No se proyecta como emprendedor gastronómico ni sueña con abrir una parrillada. “No, no. Nada de eso. Esto es como el Camino: una experiencia. Para aprender. En ese set se aprende muchísimo, porque conocés gente de todos lados, con historias diferentes, con sueños distintos. Y eso te hace crecer”.

Final abierto

Pedro “Coco” Conti forma parte de un grupo de 18 participantes, divididos en dos equipos. Semana a semana se enfrentan en duelos culinarios que combinan tradición, emoción y adrenalina. De cada programa ,en teledoce, uno queda eliminado. Así hasta llegar a los cuatro finalistas.

Él no sabe si llegará hasta el final. Tampoco parece importarle. “No me interesa si quedo primero o último. Lo importante es vivirlo, disfrutarlo, aprender. Ya con estar ahí, ya gané algo”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por lo pronto, en una de estas noches, después del informativo, el país verá a un hombre de campo enfrentarse a las brasas, a las cámaras y al reloj. Y tal vez, como dicen sus amigos de Ombúes de Lavalle, ese nombre quede en la memoria popular: Coco Conti, el peregrino del fuego.