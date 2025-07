Buenos Aires, 2 jul (EFE).- El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, celebró este miércoles la conclusión de las negociaciones para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés) y consideró que el bloque comercial suramericano ha dejado de ser un «corsé» para pasar a potenciar a los países que lo integran.

«Creo que estamos encontrando eso que siempre quisimos, que el Mercosur en vez de ser un corsé, fuera algo que nos potencie», señaló Orsi durante una conferencia de prensa en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El mandatario, que se encuentra en la capital argentina para participar mañana de la reunión de jefes de Estado en el marco de la cumbre semestral del bloque, resaltó que «la magia de este proceso del Mercosur es cómo gobiernos de distintos signos fortalecen su visión de cara a la inserción en el mundo».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Los temas y las diferencias de pensamiento o de orientación entre un presidente y otro o entre un país y otro se compensan en la medida que entendemos todos que hay una causa común que tiene que ver con una inserción real en el mundo», agregó Orsi, que celebró el anuncio este miércoles del progreso de cara a la firma del acuerdo con la EFTA, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El presidente subrayó este avance en un contexto en el que el Mercosur busca sellar también acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y con la Unión Europea.

Consultado por la reunión de mañana con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, anticipó que la intención es «terminar de rubricar todo lo que se ha avanzado hasta hoy».

Orsi dijo tener «un diálogo muy fluido con todo el equipo de Javier Milei y del Gobierno argentino» y no descartó una reunión bilateral con el mandatario ultraderechista en Buenos Aires.

En alusión a la política argentina, expresó que no tiene pensado visitar a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) en el domicilio en el que cumple desde mediados de junio una condena a seis años de prisión.

«No me puedo inmiscuir, no es conveniente, no ayuda a nadie que yo me meta en temas de otros países», señaló, aunque advirtió también sobre la «politización de la Justicia» en América Latina.

Las declaraciones de Orsi se produjeron después de que recibiera un doctorado honoris causa por la Universidad de Congreso, de la provincia argentina de Mendoza (oeste) en la sede de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires.