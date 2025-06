Por Miguel Guaraglia

Mario Ramírez aspiraba a ser alcalde por la lista 3904 del Partido Nacional en Carmelo. No logró ese objetivo, pero sí obtuvo una banca como concejal. A pocas semanas de que asuman las nuevas autoridades, aún no ha decidido si ocupará su lugar en el municipio.

“Todavía no lo tengo claro”, reconoce. “Estoy evaluando. El día que me nombren voy a ir a asumir, pero no puedo adelantar nada hoy”. Ramírez mantiene abierta la posibilidad de renunciar antes de asumir, ceder el cargo a su suplente —Mario Francia—, continuar en su puesto actual dentro del Ejecutivo o incluso jubilarse. “Todas las opciones están sobre la mesa”, admite.

Consultado sobre las prioridades de la próxima administración municipal, menciona que el alcalde electo ha hablado de limpieza, canaletas y cañerías. “No se ha profundizado mucho aún, pero cuando empiece a ejecutar su proyecto, pienso que estaremos todos de acuerdo. Cada uno tiene su visión”, explica.

Sobre su rol como concejal electo, prefiere la cautela: “Todavía no hemos visto nada. No se ha empezado el periodo. Estamos esperando”. Y cuando se le pregunta si su decisión depende de alguna conversación política, lo descarta: “Es personal. Lo estoy evaluando con mi señora”.

Ramírez evita referirse a la interna del sector en Carmelo. “No voy a hablar de eso”, zanja. Sí aclara que, en caso de no asumir, su suplente está en condiciones de ocupar el lugar. “Pero no manejes que voy a renunciar. Dije que es una posibilidad. Que no se confunda la gente”, advierte.

Después de años de trabajo en el Ejecutivo, no oculta su gratitud: “Estuve muy cómodo, trabajé en todo. Estoy agradecido en la vida”, concluye.