Montevideo, 10 abr (EFE).- El presidente Yamandú Orsi, apuntó este jueves que el proteccionismo que existe en este momento está ayudando a que se acelere el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Así lo dijo a la prensa en la Base Aérea número 1, a donde arribó este jueves tras tres días de viaje en los que también visitó Honduras para participar en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Consultado por este tema, el mandatario respondió que cree que eso está pasando y añadió que dialogó sobre esto con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

«Él tiene mucha expectativa o por lo menos más de lo que teníamos antes y lo que tenía él antes también. Creo que a Europa no le queda más remedio que bajar un poco la exigencia si es que quiere abrirse en un mundo que se cierra. Creo que eso está pasando», enfatizó el mandatario uruguayo.

En ese sentido, también habló de los aranceles impuestos por Estados Unidos e indicó que «para el mundo no es bueno que el proteccionismo sea el que se imponga», sin importar de dónde venga.

«A nosotros nos sirve la economía abierta. Un país independiente como el nuestro nos sirve lo otro, pero en esta realidad tenés que sentarte a conversar sí o sí. Me consta que el caso de Estados Unidos está dispuesto a conversar como lo hace con todos los países, creo que la lógica está bastante clara: avanza y después se sienta a conversar o ve caso a caso cómo destrabar si es que existe alguna traba», explicó.

Y añadió: «En América Latina, una de las cosas que veíamos en las conversaciones es que en realidad los aranceles no fueron tan duros. Fue todo medio parejo lo del 10 %. La señal no es la que un país como el nuestro necesita, pero no salimos tan mal en eso».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada la imposición de aranceles del 20 % para las importaciones de la Unión Europea y del 10 % para varios países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, como parte de su guerra comercial.

Este miércoles, comunicó una tregua de 90 días en la aplicación de la mayor parte de los aranceles que anunció el pasado 2 de abril, pero excluyó de la misma a China, cuyos gravámenes se han elevado de inmediato a un 125 %.