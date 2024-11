Montevideo, 24 nov (EFE).- Más del 65 % de los 2,7 millones de uruguayos habilitados para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ya acudieron este domingo a las urnas, según un reporte expedido a las 17:00 hora local (20:00 GMT).

Así lo confirmaron a la Agencia EFE fuentes de la Corte Electoral en una jornada en la que la ciudadanía elegirá entre el oficialista, Álvaro Delgado, y el opositor, Yamandú Orsi, al nuevo mandatario para el periodo 2025-2030.

Los 7.225 centros de votación habilitados para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales abrieron a las 8:00 hora local (11:00 GMT) y cerrarán a las 19:30 hora local (22:30 GMT). No obstante, el algunos circuitos podría extenderse por una hora en caso de que aún haya personas haciendo fila para sufragar.

Uno de los primeros en llegar a su centro de votación fue el expresidente José Mujica y unas cuatro horas después lo hizo el también exmandatario Julio María Sanguinetti.

El primero de ellos celebró que Uruguay se ha ganado el reconocimiento de ser estable y tener una ciudadanía que respeta las formalidades institucionales, algo que -dijo- no es poca cosa «en una pobre y golpeada América Latina».

Por su parte, Sanguinetti celebró que este lunes se cumplirán 40 años de la primera elección luego de la dictadura cívico-militar, en la que fue electo por primera vez.

En tanto, los candidatos votaron en horas de la mañana y ambos mostraron su deseo de ganar.

«Quiero ser presidente de Uruguay», apuntó Orsi, al tiempo que Delgado indicó: «Quiero ser presidente de todos los uruguayos».

En ese sentido, el candidato opositor, quien no formó parte de ninguna de ninguna lista como candidato a ocupar una banca en la Cámara de Senadores o en la de Diputados en el próximo quinquenio, dijo a la prensa que por el momento no maneja otros planes.

«Quiero ser presidente de Uruguay. Fui solo para eso sin pensar en otros planes. Hay uno solo y hacia eso voy. Voy a ser militante toda mi vida y voy a participar en la actividad política siempre», explicó.

Delgado remarcó sus ganas de gobernar tanto para quienes lo votaron como para los que no lo hicieron.

«El camino que uno elige para ganar es el camino que te legitima a gobernar para todos. Yo a partir de mañana quiero ser presidente de todos los uruguayos. Los que me votaron hoy yo los que no me votaron», indicó.

Mientras tanto, las candidatas a vicepresidente hablaron de la importancia de lograr acuerdos, teniendo en cuenta que ninguna fuerza logró la mayoría parlamentaria en ambas cámaras.

«Yo creo que, sea cual sea el resultado de hoy, mañana nos va a encontrar a todos y cada uno desde nuestro lugar, desde el lugar que nos toque, defendiendo Uruguay, trabajando juntos», remarcó la frenteamplista Carolina Cosse.

Valeria Ripoll, del oficialista Partido Nacional, indicó: «Marcamos perfiles, diferencias pero también hay puntos en que estamos de acuerdo. Va a ser histórico en Uruguay generar políticas de Estado en temas como discapacidad. Lo digo porque participé de que ese documento se pudiera firmar y de que los candidatos de todos los partidos estuviéramos de acuerdo».

En concordancia con ello, apuntó que se debe ir primero por los consensos ya que diferencias tendrán siempre, pero remarcó que se tienen acuerdos por los que se debe empezar ya que será «una buena señal para la gente».

Por la tarde, ambas fórmulas se reunirán en sus respectivos comandos, donde aguardarán por los resultados.

Sobre las 21:30 hora local (00:30 GMT) se espera que las consultoras muestren sus primeras proyecciones. Mientras tanto, una vez que se abran las urnas y se cuenten los votos, la Corte Electoral comenzará a cargar los resultados que le lleguen desde los distintos centros de votación.