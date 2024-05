México, 28 may (EFE).- El uruguayo Brian Rodríguez, extremo del bicampeón América, negó este martes en un comunicado emitido en su cuenta de Instagram estar involucrado en una presunta violación agravada, según denuncia que le hizo una mujer en México.

“Los hechos en los que se me involucran en México son falsos. Jamás me involucraría en una acción como la que se me menciona, la cual no está alineada con mis valores. Mi abogado ya trabaja para esclarecer la situación”, explicó.

El lunes pasado, el diario deportivo Récord de México publicó que existe una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de Rodríguez por «violación agravada» y «aprovechamiento de confianza». La acusación incluye a otros dos sujetos.

La filtración se dio a conocer un día después de que el América de Rodríguez venciera al Cruz Azul en la final del Clausura 2024, en la que las Águilas obtuvieron su primer bicampeonato en los torneos cortos, instaurados en 1996 en México.

Rodríguez salió del país para concentrarse con la selección de Uruguay que se prepara para la Copa América que se disputará del 20 de junio al 14 de julio próximos en Estados Unidos.

Hasta el momento ni el América ni la liga mexicana se han pronunciado al respecto.