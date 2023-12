A lo largo del año que termina, desde el Ministerio de Turismo se decía que había un interés creciente de varias empresas por incluir a Colonia, en sus itinerarios de cruceros.

Este desarrollo despertó expectativas tanto en el ámbito público como en el privado.

El entonces Vice Ministro de Turismo, Remo Monzeglio, había señalado la posibilidad de que, al menos, un crucero arribaría a Colonia en la temporada.

En una nota a la agencia EFE Monzeglio expresaba que el objetivo era que ya en la próxima temporada 2023/2024 llegara un primer crucero que «posicione el destino» y que «represente el desembarque oficial» a Colonia, con una «verdadera fiesta» en un destino que «tiene todo para constituirse en un alto atractivo para cruceristas».

Sin embargo, este plan no se materializó, según lo reportaron Martin de Freitas de la Intendencia de Colonia y Andrés Castellano de la Asociación Turística Departamental.

Por su parte, el Ministro de Turismo, Tabaré Viera, presentaba las proyecciones para la temporada turística 2023-2024, que abarcaba desde octubre hasta abril.

En sus declaraciones, Viera anticipaba la llegada de 241 buques a Uruguay, marcando un crecimiento notable en este sector. Además, destacaba el interés de diversas agencias en fomentar el turismo fluvial en Piriápolis y Colonia.

Se conoció también en su momento que la propuesta de un operador turístico argentino para conectar Rosario, en la provincia de Santa Fe, con Piriápolis, incluyendo a Colonia en el servicio de cruceros propuesto.

A pesar de estas expectativas, de Freitas y Castellano confirmaron que no se concretaron y no llegarán cruceros a Colonia en la temporada mencionada. No obstante, mantienen la esperanza de que estos planes puedan realizarse hacia finales del año siguiente.