La carta abierta enviada por la Filial Colonia Departamental del gremio de profesores FENAPES, al Presidente del CODICEN, Prof. Robert Silva, es un documento que refleja claramente las opiniones y preocupaciones del colectivo docente respecto a la gestión educativa llevada a cabo durante su mandato. El texto presenta una serie de críticas y evaluaciones sobre la labor del Presidente, destacando tanto aspectos negativos como positivos.

Aspectos Críticos:

Verticalismo y Autoritarismo: Se critica la gestión por su tendencia hacia el verticalismo y autoritarismo en la toma de decisiones, aparentemente impulsado por motivos político-económicos en lugar de fundamentos pedagógicos.

Falta de Innovación Real: La administración es acusada de promover una educación innovadora sin introducir cambios genuinos, dependiendo en su lugar de enfoques importados.

Uso Inadecuado de Recursos: Se señala un uso inapropiado del presupuesto público, con una ejecución significativa en propaganda pero insuficiente para abordar las necesidades educativas reales.

Incumplimiento de Promesas: Se mencionan promesas incumplidas, como la construcción de liceos «modelos» y un recorte feroz en derechos y recursos pedagógicos.

Prácticas Represivas: Se critica la adopción de normativas autoritarias y prácticas represivas hacia estudiantes y docentes que ejercen su libertad sindical y de expresión.

Caos Institucional: Se describen situaciones de caos institucional debido a la falta de claridad en las normativas y comunicaciones, así como la falta de preparación para implementar cambios estructurales.

Desmantelamiento de la Educación Pública: Se acusa a la administración de desmantelar la educación pública, evidenciado en la falta de infraestructuras adecuadas y falta de respuesta a las necesidades educativas.

Reforma Educativa Impuesta: Se critica la imposición de una Reforma para Educación Media que parece priorizar indicadores sobre la calidad educativa y la labor docente.

Aspectos Positivos:

Conciencia y Organización Docente: A pesar de las dificultades, se destaca que la gestión ha fortalecido la conciencia y organización del colectivo docente, manifestándose en asambleas y asociaciones a nivel nacional.

Movimiento Estudiantil Fortalecido: Se reconoce el fortalecimiento del movimiento estudiantil, respaldado por sus familias y docentes, en la defensa de los derechos fundamentales.

Generación de Esperanza: A pesar de las críticas, la carta concluye expresando la esperanza de que el Presidente del CODICEN pueda mejorar en su nuevo camino.

En resumen, la carta abierta del gremio de profesores presenta una evaluación detallada y crítica de la gestión del Presidente del CODICEN, respaldada por ejemplos concretos de políticas y prácticas que han generado preocupación en la comunidad educativa. La carta también reconoce los esfuerzos y la organización del colectivo docente y estudiantil, evidenciando un deseo de mejora y cambio en el sistema educativo uruguayo.

La Carta:

Colonia del Sacramento, 20 de octubre de 2023

CARTA ABIERTA AL PTE. DEL CODICEN. Prof. Robert Silva.

De nuestra mayor consideración:

El motivo de su visita a nuestro Liceo y la convocatoria a un consejo abierto con la

comunidad de Colonia para dar cierre a su período de gestión, nos mueve a

reflexionar sobre lo que su labor nos deja como trabajadoras y trabajadores de la

educación.

Le aseguramos que la misma no pasó inadvertida en nuestras vidas, por lo que

ahora lo invitamos a Ud. a reflexionar a partir de nuestro balance que se detalla a

continuación:

Lo que la Administración Silva nos dejó.

Su gestión nos deja una verdadera transformación en la gobernanza del sistema

educativo, sí, pero caracterizada por un verticalismo y autoritarismo poco visto en

los últimos tiempos, y que de forma evidente e intencionada sólo responde a

compromisos políticos de índole económico.

Una Administración que ha demostrado un gran compromiso vendiendo una

educación innovadora, ¡pero oh sorpresa! sin nada nuevo ni inédito dado que son

implementaciones de recetas importadas.

Una transformación carente de fundamentos y argumentación técnico pedagógica

genuina, creativa, soberana e independiente. Y que ha sido y sigue siendo

irrespetuosa e indiferente del

profesionalismo del profesorado uruguayo y su praxis educativa, que tanto ha

aportado al sistema educativo público.

Basta referenciar algunos planes educativos elaborados por docentes: Plan 64,

Micro Experiencia, Plan 1994 Martha Averburg-, Ref.2006, Plan 2013.

Una transformación que fue engañosa hasta en el diagnóstico, puesto que se

vendió como salvadora de una situación de crisis educativa previa que no era tal,

que no es verdad. En emergencia educativa estamos ahora, a partir de su gestión.

También nos deja horas de propaganda en medios de comunicación anunciando la

llegada de la panacea a la educación y mucha parafernalia de índole

propagandístico en supuestos espacios de intercambio cara a cara, donde solo se

defendía la voz oficial. En definitiva fue un uso abusivo e irresponsable del

presupuesto público. Hubo una ejecución significativa de presupuesto para

propaganda pero no para atender las necesidades educativas, reales e inmediatas

de estudiantes y docentes.

Promesas sin cumplir, seguro que si. Más de 130 liceos «modelos» sin construir. Un

recorte pedagógico y de derechos feroz, vergonzoso. Un presupuesto

completamente insuficiente incluso para sostener la reforma que aún no termina.

Liceos superpoblados, edificios sin mantenimiento y obras insuficientes. Recursos

materiales y recursos humanos también insuficientes.

Deja normativa autoritaria y dispositivos represivos, así como prácticas

persecutorias ante la organización estudiantil y la acción docente. Estudiantes

increpados por fuerzas policiales, docentes sancionados por ejercer su libertad

sindical o defender estudiantes, paredes de historia tapadas con pintura,

amedrentamientos sutiles y sistemáticos ante la libertad de asociación y expresión

de estudiantes que tomaron la iniciativa de organizarse colectivamente.

Consejos sustituidos por direcciones generales, nulos o desarticulados espacios de

participación docente, desconocimiento y/o prescindencia de la opinión y labor

docente que surge de las Asambleas Técnico- Pedagógicas.

Incluso hasta se atribuyó potestades ajenas, como la controversial acreditación

universitaria para docentes.

Este año en particular nos deja en marcha una Reforma para Educación Media

impuesta, inconsulta y claramente rechazada, que solo busca mejorar indicadores

en detrimento de la calidad educativa del sistema público y que pauperiza la labor

profesional del trabajador y la trabajadora docente.

Y en el marco de esta Reforma Educativa, y recorte presupuestal una clara política

de desmantelamiento de los turnos nocturnos, al modificar reglamentos de

evaluación y promover regímenes de flexibilización laboral como el Libre Asistido en

modalidades virtuales, que no son sensibles y coherentes con la realidad y el perfil

del estudiantado con condicionamiento laboral y/o extraedad, por lo tanto

inadecuadas para los desafíos pedagógicos que está educación plantea.

También quedaron vivencias colectivas de caos institucional: incertidumbres,

normativas express, informaciones y comunicaciones imprecisas hasta

contradictorias, esfuerzos enormes por parte de las comunidades educativas de

hacer “encajar a prepo” una transformación que ni siquiera preveía los espacios y

recursos necesarios para su aplicación. Un ejemplo concreto, la reciente nominada

Escuela Técnica N°2 Centro María Espínola que no tuvo comedor hasta mitad de

año.

Un Liceo Departamental igual de superpoblado, pero con dos aulas prefabricadas

más para grupos de 15 estudiantes, en las que seguramente vamos a tener que

atender 30. Un plan de obras paliativo, insuficiente, que no resuelve el problema de

superpoblación histórica de este liceo. Seguimos sin respuesta a los pedidos de

cargos necesarios para atender la matrícula que no para de crecer y sus

necesidades. Nada se ha invertido en la creación de verdaderos equipos

multidisciplinarios.

Un Liceo 2 también con aulas prefabricadas, aplicando la misma lógica de masificar

un liceo diseñado y pedagógicamente pensado para menos grupos y con la

supuesta posibilidad de seguir agregando aulas.

Nos deja sin respuesta a una necesidad de larga data, como lo es la creación de un

tercer liceo para Colonia.

En fin, una gestión que evidentemente ha realizado muy bien su tarea de

desmantelar la educación pública.

En esta evaluación de cierre también corresponde resaltar aquellos aspectos

importantes que consideramos producto de su gestión. Su gestión deja como saldo

un colectivo docente más consciente, comprometido y organizado, que se ha

manifestado a lo largo y ancho del país de forma contundente sobre el tipo de

educación a la que aspira.

Asambleas docentes críticas, reflexivas y propositivas, reafirmando el compromiso y

profesionalismo del rol.

Asociaciones de docentes de asignaturas que generaron intercambios de alcance

nacional para analizar la transformación educativa y expedirse con sustento

didáctico y pedagógico mucho más consistente que cualquier documento elaborado

por las actuales autoridades de la educación.

Un movimiento estudiantil organizado y fortalecido, defensor de los derechos

fundamentales de la democracia y de la justicia social. Un estudiantado abrazado y

defendido por sus familias, por sus docentes y el campo popular en su totalidad.

Su gestión nos deja aún más convencidos/as de nuestra lucha y del camino que

elegimos en la defensa de la educación pública. Quizás no haya mejor manera de

decirlo que citar una vez más al entrañable colega, y compañero Maestro Soler

«…comprendí que ser educador era realmente un compromiso simultáneo con la

realidad cargada de problemas y el ideal poblado de esperanzas”.

A modo de cierre de estas líneas y para reforzar una práctica política que nos

caracteriza como profesionales de la educación, que es la de generar esperanza, es

que vamos a confiar en su capacidad para mejorar su desempeño en el nuevo

camino que ha decidido tomar, porque en lo que respecta a su desempeño como

presidente del CODICEN pudo y debió rendir mucho más. No aprobado.

Sin otro particular, se despide atentamente

Filial Colonia Departamental- FeNaPES- PIT-CNT