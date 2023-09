Montevideo, 28 sep (EFE).- Comprender mejor las implicancias concretas que tiene la inteligencia artificial (IA) para Uruguay y el mundo así como el análisis y discusión sobre sus posibles regulaciones fueron algunos de los temas abordados este jueves durante un foro que reunió a expertos en la materia.

En ese sentido, el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay (Agesic), Heber Paguas, destacó durante su participación la importancia, más allá, del proceso tecnológico, sobre la eventual regulación para llegar a un «entorno seguro» para la IA.

«Creo que la buena noticia es que, con regulación o no, no vamos a poder detener los avances tecnológicos. Creo que la mala noticia es que, con regulación o no, no creo que seamos capaces de detener las cosas malas que van a empezar a ocurrir» afirmó durante su participación durante el foro «Navegando por la inteligencia artificial».

Asimismo, remarcó que «el desafío» es ver cómo las sociedades del mundo logran adaptarse, adecuarse y educarse para que la IA sea una sea «un entorno seguro» para que «no afecte los procesos», como por ejemplo, elecciones o de los de los derechos humanos.

«Me parece que la tecnología no se puede regular y creo que, me refiero a la tecnología de la IA, se pueden regular los entornos», sostuvo».

Por su parte, el eurodiputado rumano Dragoş Tudorache afirmó durante su participación a través de una videollamada desde Bruselas la importancia de que los políticos «miren hacia el futuro» ya que la IA es una de las tecnologías a las que se debe brindar importancia.

«La realidad es que la IA llegó para cambiar el panorama en el plano político, económico y social por su poder de impacto», señaló.

De igual forma, explicó sobre las distintas propuestas que se analizan desde el Parlamento Europeo para que la posible regulación de esta tecnología se vaya haciendo por capas y no de manera transversal.

«De hecho, estimamos que aun si avanzamos en la regulación, existirá de un 85 % a 90 % que no lo estará», apuntó.

Por su parte, el diputado por el oficialista Partido Nacional Rodrigo Goñi aseguró que la IA tiene «cosas maravillosas» aunque desde su postura como político «tienen la obligación» que los Estados y Gobiernos tengan para darle la posibilidad a la IA dentro del marco de la regulación.

«Es necesario regular, por qué, para proteger derechos, ni más ni menos, Proteger derechos humanos fundamentales y, sobre todo, la libertad y privacidad», acotó.

A juicio del diputado uruguayo, si «se sigue delegando la libertad en la IA» la humanidad «terminará entregando su propia libertad de pensamiento» en esta tecnología.

Este encuentro fue organizado por el Centro de Estudios Económicos junto a la delegación de la Unión Europea en Uruguay.