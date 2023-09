En una entrevista matinal, en RadioLugares el Jefe de Policía de Colonia · General (R) Fabio Quevedo Britto, habló sobre los desafíos en materia de seguridad pública en Carmelo y las reuniones realizadas al respecto, incluyendo la más reciente en el Municipio local. Enfatizó que los problemas planteados son sistemáticos a nivel nacional.

Durante la conversación, Quevedo resaltó que la solución a estos problemas no se limita a la intervención de la Guardia Republicana, tal como lo han solicitado algunos sectores de la sociedad carmelitana. En cambio, subrayó que debido a la complejidad de la situación, es esencial adoptar un enfoque interdisciplinario que trascienda lo meramente represivo.

La decisión unánime del Municipio de Carmelo de solicitar una audiencia con el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sin previa consulta al Jefe de Policía de Colonia, generó controversia en ciertos círculos políticos locales.

En este sentido, una fuente política del oficialismo expresó a Carmelo Portal su opinión, indicando: «Quevedo ha participado activamente en todas las reuniones en Carmelo y en las localidades vecinas. Su constante presencia refleja su compromiso. Pasar por alto su participación y no enterarlo de la audiencia ministerial no envía una señal positiva y de respeto al cargo que representa en materia de seguridad pública a nivel departamental, por parte de los concejales y alcalde que votaron esa iniciativa. No costaba nada llamarlo y comentarle la decisión.

Es que fue durante el programa radial TQH de Radiolugares que el propio Quevedo se enteró de la solicitud de audiencia con el Ministro del Interior por parte del Municipio. Al respecto, comentó: «Desconozco los detalles de lo que están mencionando; nadie me ha informado sobre este asunto».

Guardia Republicana. Una decisión táctica y técnica

En relación a la posible implementación de la Guardia Republicana, Quevedo enfatizó que es una decisión técnica y táctica que concierne a la Policía.

Destacó que evaluar la necesidad de esta fuerza no es tarea de un ciudadano común, sino de expertos. Aunque resaltó los resultados positivos obtenidos al trabajar con la Guardia Republicana durante su gestión, también subrayó la importancia del trabajo diario con el personal policial local y las seccionales de la jefatura que «están llenas de motos y autos retenidos por infracción, como lo están los depósitos municipales.»

Para el Jefe de Policía de Colonia se debe apuntar a un enfoque integral y multidisciplinario para abordar estos problemas arraigados desde hace ya algunos años.