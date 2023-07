En una conferencia de prensa realizada este mediodía, el Dr. Martín Avelino, Director de Planificación Territorial y Medio Ambiente de la Intendencia de Colonia, abordó un asunto personal que ha generado un lío judicial. El tema en cuestión no guarda relación alguna con sus funciones públicas o compromisos oficiales en la Comuna.

Bajo el título «¿Ocupación o estafa? La casa de lujo en Carmelo que iba a adquirir un alto funcionario de la intendencia y que ha desatado una disputa legal», el medio El Observador publicó un artículo detallando una situación actualmente en manos de la justicia. En dicho artículo, el jerarca sostiene que intentaron estafarlo, mientras que los propietarios afirman que está ocupando la propiedad sin su consentimiento.

Durante la conferencia, Avelino presentó su versión de los hechos, dejando en claro que el tema no está vinculado a la actividad política. Sin embargo, advirtió que la divulgación pública de esta situación ocurrió «con el fin de extorsionarme o amedrentarme. Han intentado estafarme en cierta medida, aprovechándose de un negocio de mi vida privada».

El jerarca mencionó una transacción para la compra de una casa, basada en un contrato de alquiler con opción a compra. Por diversos motivos, el contrato no se llegó a firmar y, posteriormente, surgió un embargo que complicó aún más la situación. Veinte días después, Avelino recibió una llamada en la que le exigían devolver la propiedad. En respuesta, el jerarca solicitó la devolución del dinero que había entregado inicialmente.

El Dr. Avelino reveló que ha recibido amenazas, comentando que «me han recordado de manera mezquina que tengo dos hijas pequeñas, en un intento de extorsionarme. Fui contundente al afirmar que no aceptaría amenazas contra mi familia, ni permitiría que me estafaran, tal como lo han hecho con otras personas».

«A raíz de la publicación del artículo, seis personas me contactaron para informarme que han sido estafadas en modalidades similares por esta misma gente, quienes están radicados en Argentina y han sido citados por la Justicia Penal, no necesariamente por mi caso, sino por las estafas que han perpetrado», adelantó Avelino.

El abogado de Carmelo también destacó que ya ha presentado grabaciones y capturas de pantalla a la justicia, las cuales podrían constituir pruebas de la situación.

Martín Avelino reiteró que este asunto se encuentra completamente ajeno a cuestiones políticas, afirmando que «aquí no hay un tema público, no hay corrupción, no hay clientelismo. Cuento con el respaldo total del Intendente, con quien he conversado al respecto. Si bien es un tema personal, podría ser utilizado con fines políticos. Sin embargo, el Intendente me aseguró que cuento con su apoyo y que esté tranquilo».