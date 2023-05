El presidente, Luis Lacalle Pou, manifestó este jueves su apoyo al senador Gustavo Penadés de su misma fuerza política, el Partido Nacional (PN), acusado de abuso sexual infantil y quien niega los hechos en un caso que la Fiscalía se encuentra investigando.

«Hace 30 años que lo conozco, y a esa persona que denunció por primera vez no la conozco, no tengo trato. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes: viene un amigo de ustedes, una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice ´yo no fui, yo no hice nada, no es cierto´. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza», aseguró el mandatario en rueda de prensa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Sin embargo, Lacalle Pou subrayó que Penadés está «sujeto a prueba en contrario» tras las denuncias en las Justicia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Si la Justicia expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco hace 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene razón la Justicia. Y segundo, los efectos personales que como todavía la Justicia no falló no puedo adelantar», apuntó.

El pasado 29 de marzo una militante del PN acusó de abuso sexual infantil a Penadés, quien negó los hechos y anunció que la denunciaría por difamación.

Posteriormente en una rueda de prensa, el senador dijo estar «impactado» y rechazó la acusación hecha por la militante Romina Celeste Papasso, mujer trans que declaró que los hechos sucedieron cuando tenía 13 años y aún no había iniciado su transición.

«Nunca he engañado ni he renegado sobre mi orientación sexual, pero lo que no admito es que por tenerla alguien me pueda acusar de pedófilo», respondió Penadés, quien hasta ahora no había dicho públicamente ser homosexual pero aseguró haber votado leyes en favor de la comunidad LGBTIQ+.

Si bien apuntó que las acusaciones contra su persona tienen el propósito de someterle a «escarnio público», anunció que se encuentra a disposición de la justicia competente y que iniciará acciones legales «contra todos los participantes activos de estas calumnias».

En ese sentido, la Fiscalía uruguaya anunció la actuación de oficio para investigar la denuncia contra Penadés quien también es el actual presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Así lo informó este organismo mediante un comunicado en el que indicó que ante los «hechos de notoriedad» de un «presunto caso de retribución a menores para realizar actos sexuales» el fiscal general, Juan Gómez, decidió que se tome el caso.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según el documento, Gómez envió «un memo acompañado por un pendrive (memoria externa) con la captura de imágenes, audios y videos al respecto a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía para que asigne un equipo fiscal que investigue el tema».

EFE