Fue en enero de este año que la Alcaldesa Alicia Espíndola informó haber mantenido contactos con el Presidente de la ANP Juan Curbelo, quien le confirmó que los trabajos de dragado en Carmelo comenzarían en marzo o abril de este año.

Hace unos días fuentes de la ANP señalaron a Carmelo Portal que aún no hay una fecha confirmada para dar inicio al dragado, lo que se sabe es que en abril aún no comenzarían los mismos. Se habla de mayo o junio, pero no hay certezas en este tema.

Según explicó a nuestro medio el Capitán de Puerto Alejandro Brusco la licitación N° 25.974 donde se adjudicó el dragado a la Empresa Mantiba viene cumpliendo todos los pasos necesarios previos a concretar el trabajo.

«El expediente fue al Tribunal de Cuentas, salió del mismo sin observaciones y volvió a la ANP. Pasó la semana pasada al Directorio, luego ira a Licitaciones nuevamente, para después hacer el contrato,» dijo Brusco.

«Hay que tener en cuenta que en semana de turismo no se trabaja, después vendrá la firma del contrato. Este proceso pienso llevará todo el mes de abril. Son procesos administrativos que no se pueden obviar», explicó el Capitán de Puerto Carmelo, Alejandro Brusco en entrevista a nuestro medio.