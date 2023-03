La Liga Departamental de Bochas de Colonia comenzará con la actividad anual el próximo domingo 26 de Marzo.

En la oportunidad se llevará a cabo el Campeonato Sub 15. Participarán 4 Zonas que son Colonia del Sacramento, Nueva Helvecia, Nueva Palmira y Colonia Valdense. Por su parte, la Zona de Carmelo no participará porque como recién se afilió no cuenta con dicha categoría.

Este año se cuenta con dos nuevas afiliaciones que son el Club 9 de Mayo de Carmelo y el Club Atlético Valdense de Colonia Valdense. O sea, serán 10 Clubes afiliados a la Liga y por ende a la Federación Uruguaya de Bochas.

Vía Cud.