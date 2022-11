PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«En el día de ayer fui atacada por 2 perros mientras andaba trabajando, sufrí mordeduras en los brazos en varias partes y también tuvieron que coserme por tener 2 heridas de 2 y 3 cm.», publicó en Facebook Leticia Romero que es funcionaria del Correo de Carmelo.

«Tomemos conciencia esto no puede pasar más!! Hasta cuando la inconciencia y la falta de responsabilidad de la gente va a causar estas cosas!!!!,» señala Leticia.

La funcionaria publicó en su cuenta de Facebook un agradecimiento «al muchacho que pasaba en moto que no sé quien es y ni me acuerdo de la cara y me ayudó porque gritaba y gritaba y nadie llegaba a auxiliarme. A los vecinos y gente que llegó al lugar luego, que además me ayudaron a juntar las cartas que estaban desparramadas en la calle, la verdad que un momento que no se lo deseo a nadie, totalmente desesperante la situación de no poder sacarme los perros de encima.»

Romero agradeció además a » los funcionarios y médicos de Camoc que enseguida me atendieron xq no solo era las lastimaduras sino el estado de shock y angustia en el que me encontraba y me encuentro todavía.

Conciencia gente conciencia!!!!

Porque como siempre digo, la culpa no es del perro, la culpa es del dueño!!!!

Espero que ahora estén en su casa encerrados y cuidados porque también mi recuperación depende de eso,» concluye la trabajadora.